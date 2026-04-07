Llega "Rocambole en el camino"

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, visitaron el estudio Marcia Paradiso y Matías González, directores y productores del documental “Rocambole en el camino”.

El próximo sábado 25 de abril llega al Cine Gaumont el esperado estreno de esta película que recorre la vida, obra y pensamiento de Ricardo Cohen, figura clave del arte visual del rock nacional.

El film propone un viaje íntimo por su universo creativo, desde su taller en La Plata hasta distintos espacios culturales, en diálogo con nuevos públicos.

Junto al periodista Oscar Jalil, Rocambole abre su memoria en un recorrido que evita la biografía tradicional y se centra en el pulso de su obra.

El documental revisita además la iconografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, desde tapas de discos hasta escenografías, que marcaron generaciones.

Gran estreno: sábado 25 de abril, 20 h, en el Cine Gaumont. Segunda función: martes 28, misma sala.