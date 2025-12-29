Llega la San Silvestre Paranoica, la carrera que mezcla "running, arte y música"

La icónica carrera callejera celebrará su 15ª edición el 31 de diciembre, con largada en el Obelisco y un despliegue temático que combina deporte, música y salud. Miles de corredores despedirán el año en una fiesta única de la Ciudad. Rodolfo Giordano, impulsor y organizador de la San Silvestre de Buenos Aries, habló con Hugo Macchiavelli sobre este evento deportivo en Radio Nacional.

"La San Silvestre más antigua es la de San Pablo, que este año cumnple 100 años. En algún momento la corrí, y me pregunté el motivo de por qué la ciudad de Buenos Aires no la tenía. Y por eso la impulsé. Tuvimos picos de 10 mil personas a lo largo de estos 15 años. Nunca corrieron menos de 6 mil personas. Este año serán 9 mil", contó.

Durante la carrera se corren 8 km y durante la misma combinamos "arte, running y música". "Este año tendremos de invitado a Juanse, y por eso esta vez será llamada La San Silvestre Paranoica", agregó