Llega “La Noche de las Vinotecas Edición Malbec 2026”

Organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), el viernes 17 de abril, de 20 a 0, más de 600 vinotecas de todo el país recrearán experiencias únicas para celebrar a la cepa insignia.

La Noche de las Vinotecas es una acción colectiva de la que participan vinotecas de todo el país y se celebra desde 2023 en dos ediciones anuales, los meses de abril y noviembre, con el apoyo de la Corporación Vitivinícola (Coviar), el Fondo Vitivinícola y las bodegas.

En esta 7° edición, dedicada especialmente al Malbec, cepa insignia de Argentina, se presentarán nuevas etiquetas, terruños y cepas nacionales; y los consumidores podrán disfrutar de degustaciones, espectáculos, gastronomía y música, además de descuentos.

Se trata de una acción sectorial de alcance federal, con una identidad visual unificada y un plan de comunicación coordinado a nivel nacional.

"La Noche de las vinotecas nos permite conformar una verdadera red de vinotecas en todo el país", afirma Bruno Zani, sommelier, periodista y responsable de Prensa y comunicación de la CAVA.

Según Zani, "lejos de competir entre nosotros, potenciamos todo el valor que tiene este canal para la industria vitivinícola".

Para Ezequiel Rodríguez, secretario general de la entidad, "pocas industrias tienen el privilegio de sentirse parte de una cadena donde producción y consumo están unidos por la emoción".

"En el vino, la aventura de producir no termina en la bodega: se completa cuando un consumidor descorcha una botella y disfruta la experiencia", señala y agrega: "La vinoteca es el puente visible de ese recorrido".

Por su parte, el presidente de la entidad, Sergio Cerro, asegura que "nuestro canal juega un papel importante en el enoturismo".

"Cuando una persona quiere ir a conocer bodegas, no va a una agencia de viajes a consultar, va directo a su vinoteca a preguntar qué le recomiendan visitar", completa.

En la web www.lanochedelasvinotecas.com.ar se puede visualizar el mapa con las vinotecas adheridas y las acciones planificadas por cada una de ellas para la noche del 17 de abril.

Con este mapa federal el público podrá elegir recorridos personalizados, según actividades y vinotecas de su preferencia.