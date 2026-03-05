Llega La Noche de las Hamburgueserías, con combos a mitad de precio

La Noche de las Hamburgueserías, iniciativa que busca visibilizar y promocionar la oferta gastronómica e impulsar las ventas del sector, se realizará el viernes 6 de marzo a partir de las 19 en la Ciudad de Buenos Aires.

Las hamburgueserías porteñas serán protagonistas de una noche especial con descuentos del 50% en combos seleccionados (incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida) en todos los barrios.

Organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, habrá hamburgueserías adheridas en todos los barrios que se podrán visualizar en un mapa virtual en https://bit.ly/LaNoche DeLas Hamburgueserias

Además, el viernes de 19 a 0, habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre: uno frente al Planetario, en Palermo, y otro en Parque Los Andes, en Chacarita.

Allí, las hamburgueserías ofrecerán también un combo especial a mitad de precio, junto a una propuesta de música para acompañar la experiencia.

“Las hamburgueserías son cruciales en la innovación gastronómica en la Ciudad”, expresó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi, en la presentación de la iniciativa en uno de los locales de la cadena Big Pons, en Puerto Madero.

Según Lombardi, “nuestros paladares cambian, se modifican las preferencias y los productos, y este sector pujante, liderado por muchos jóvenes, nos demuestra permanentemente que está atento a estos cambios para continuar siendo competitivos”.

“Que tantos locales de todos los barrios porteños se sumen a esta noche, nos demuestra la importancia de la articulación entre el sector público y el privado, para impulsar el trabajo y potenciar el desarrollo de la gastronomía de la Ciudad”, concluyó.

La Noche de las Hamburgueserías es una acción pensada para poner en valor la calidad de las hamburgueserías porteñas, promoviendo el crecimiento del sector y acercando promociones especiales a los vecinos.