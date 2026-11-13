Llega la 8° edición de “La Noche de las Vinotecas”

Más de 600 vinotecas, wine bars y restaurantes participarán el viernes 13 de noviembre, de 20 a 0, de la octava edición de La Noche de las Vinotecas.

Organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, la Coviar y el Fondo Vitivinícola, invita a descubrir nuevas etiquetas, conocer distintas regiones productoras y disfrutar del vino en espacios de encuentro.

La iniciativa reunirá a más de 600 comercios de 23 provincias, con actividades diseñadas para acercar el vino a consumidores habituales y a quienes quieren explorar nuevas experiencias.

Habrá degustaciones guiadas por sommeliers, enólogos y productores, propuestas gastronómicas, música en vivo, intervenciones artísticas y promociones especiales, con descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas.

La Noche de las Vinotecas también pone en valor el papel de estos comercios en la cadena vitivinícola.

Para numerosas bodegas pequeñas y medianas, muchas de ellas familiares, las vinotecas son un canal fundamental -en algunos casos exclusivo- para llegar a los consumidores.

A través de su trabajo, contribuyen a dar visibilidad a la diversidad de regiones, variedades y proyectos que conforman el vino argentino.

En sus ediciones anteriores, el evento registró más de 876.000 visitas al mapa de vinotecas, superó los 1,8 millones de visualizaciones en redes sociales y convocó a más de 40.000 personas en todo el país.

En el mapa interactivo disponible en el sitio www.lanochedelasvinotecas.com.ar se pueden encontrar las vinotecas adheridas y conocer sus propuestas.