Llega Hotelga 2026, la exposición de hotelería y gastronomía de la Argentina

Se realizará del 2 al 4 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, con paneles de gobernadores, economistas, nuevas empresas expositoras y un programa de actividades que concentra los principales temas de coyuntura para el sector.

La exposición, que tendrá un pabellón exclusivo para gastronomía y otro dedicado especialmente a la hotelería, se desarrollará en 14.000 metros cuadrados de superficie, con más de 200 marcas expositoras y más de 40 empresas que participan por primera vez.

A su vez, distintas provincias y regiones estarán presentes con espacios propios que reunirán a productores y empresas de sus territorios para presentar su oferta de proveedores y proyectos locales para generar nuevas oportunidades de vinculación.

“Hotelga es, sobre todo, un espacio de reunión y diálogo entre los protagonistas de la industria”, aseguró Daniel Prieto, presidente de Fehgra, entidad organizadora del evento junto a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y Messe Frankfurt Argentina.

En la misma línea, la presidenta de la AHT, Gabriela Ferrucci, destacó que “se abordarán los principales temas que hacen a la hotelería latinoamericana desde una mirada argentina”.

Y el presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, explicó que “apunta a mostrar lo mejor de la gastronomía y la hotelería argentina, con el objetivo de potenciar a ambas industrias”.

Entre las principales propuestas se destaca el Hotelga Summit, cuya agenda se divide en dos auditorios: uno donde se desarrollarán paneles sobre coyuntura política, económica y opinión pública; y otro donde se abordarán distintos temas de interés del sector.

Como en cada edición, tendrá lugar la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, el certamen que busca promover la cocina argentina y mejorar la calidad profesional de los chefs.

A lo largo de las tres jornadas, 30 equipos finalistas representarán a sus localidades con platos que muestran la identidad, creatividad y riqueza gastronómica del país; y serán evaluados por un jurado encabezado por el chef Gonzalo Aramburu.

Por su parte, en la Gran Final del Concurso de Hotelería Sustentable se reconocerá y premiará a los alojamientos turísticos y a las mejores ideas innovadoras de estudiantes universitarios y terciarios que integran los principios de sustentabilidad en la cadena de valor de la hotelería de la región.

Además, por primera vez Hotelga será sede del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada organizado por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce).

La competencia, que se divide en 12 categorías, se desarrollará durante los tres días del evento y reunirá a profesionales de distintos países.

En tanto, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (Ahrcc) organizará Buenos Aires Foodie, junto a Visit Buenos Aires, y el Ente de Turismo de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, quienes anunciarán la nueva nómina de establecimientos distinguidos como “Restaurantes Icónicos de Buenos Aires”.

Las Conferencias de los Expositores completarán la agenda con más de 20 propuestas a cargo de las empresas participantes, quienes presentarán nuevos productos, tecnologías y soluciones, además de realizar demostraciones de uso.

En el Hub Tecnológico se presentarán empresas de inteligencia artificial, software, automatización y robótica aplicadas a la hotelería y la gastronomía; y, en el Business Lounge, se realizarán reuniones entre proveedores, hoteles y restaurantes.

El Espacio Vinos de Argentina, a cargo de la Secretaría de Turismo, reunirá bodegas, sommeliers, etiquetas y enólogos de todo el país para conocer procesos y aprender maridajes.

En la Plaza Cervecera se presentarán 10 marcas de cerveza artesanal bajo la coordinación del sommelier Martín Boan y se brindarán charlas y capacitaciones a cargo de sommeliers y referentes del sector.

El Espacio Vermut es una nueva propuesta que busca poner en valor al vermut como parte de la experiencia gastronómica y hotelera, generando un punto de conexión entre las marcas y los visitantes de Hotelga.

Y, en Hotelga ArDesign, seis marcas de diseño y producción nacional mostrarán sus propuestas de mobiliario, decoración, textiles, iluminación, accesorios y vajilla.