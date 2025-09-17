Llega ExpoRodantear, la única exposición de vehículos recreativos del país a Costa Salguero

Marcelo Pistorio, organizador de ExpoRodantear, en diálogo con Diego Ramos, dio los detalles de esta feria en donde se exponen casas rodantes y motorhomes. Se hará del 30 de octubre al 2 de noviembre en Costa Salguero.

"La idea es proponerle a la gente que conozcan este tipo de vehículos. Habrás charlas con los fabricantes, también con algunos viajeros que expondrán sus experiencias. Lo más nuevo que se está haciendo y la tecnología de estos autos", contó.

Pistorio mencionó que muchos de estos vehículos "están preparados para ser autónomos" y eso permite que se pueda parar 2 ó 3 días en cualquier lugar. "Argentina es muy segura en ese sentido, lo ideal es encontrar lugares que esten cerca de sitios turísticos.

"Se trata de una casa metida sobre ruedas, tiene gas, luz, agua y servicios que podemos tener en cualquier hogar. Hay gente que además de viajar, la usa para trabajar", agregó.