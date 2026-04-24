Llega el Festival Internacional de Teatro 2026 a El Calafate

El FITEC se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo con elencos de Argentina y el exterior, además de talleres y espacios de intercambio y de formación. Silvia Maruccio, en el programa de Nora Briozzo “100% Nora”, conversó con el periodista Mario Borgna, de LU23 Radio Nacional Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

"Se está armando un lindo ambiente cultural en El Calafate", explicó el periodista.

También, Maruccio dialogó con el actor Ricardo Abad que formará parte de este evento y que dio detalles de la diversidad de actividades planificadas.

“Muy condensado pero muy intenso y muy interesantes todas las propuestas”, dijo.