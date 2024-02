Llega el estreno del documental ARA San Juan a la plataforma Netflix

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia del ARA San Juan en 2017, habló del documental que estrenará Netflix. "ARA San Juan: el submarino que desapareció" , es una serie realizada en Argentina, con la producción de Cactus Cine y Marcos Sacchetti; y con la dirección de Mauricio Albornoz Iniesta. A través de 8 episodios de media hora, el documental explora las distintas teorías que surgieron en torno a la desaparición del submarino.

DESCARGAR

"Todavía no tuve la oportunidad de ver nada. Este fin de semana creo que veremos un anticipo los que participamos. Me hicieron una entrevista hace más de dos años, era otro contexto a nivel país. No sé cuánto habrá quedado de todo lo que hablé, que fue mucho y largo", expresó.

A 6 años aún las familiares de las víctimas "no saben qué pasó" y advirtió que quizás el documental impulse al fin una investigación que de con la verdad de lo que ocurrió. "Siempre me he brindado a todas las entrevistas, los que seguimos luchando por que haya justicia, seguimos de pie", agregó.

Tagliapietra mencionó además que hasta no se pueda ver el documental no podrá decir si le parece "bueno o malo".

La docuserie "ARA San Juan: el submarino que desapareció" tendrá 8 episodios y será emitida por la plataforma Netflix.