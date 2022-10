Llega a San Luis el humorista que (re)corre las calles

En "Espléndida Siesta" hablamos con Leandro Igounet, el humorista estará "corriendo" por la ciudad de San Luis con "El Unipersonal".

Estudió Stand Up con Alejandro Angelini en 2007 y desde ese momento no paró de subirse a los escenarios de la noche porteña todos los fines de semana.

Fue parte del elenco Ja-Stand Up en el Paseo La Plaza durante 10 años, y en los últimos 3 también presento paralelamente con gran éxito su unipersonal Gracioso.

Actualmente cuenta con más de 100.000 seguidores en Instagram, gracias a sus videos de Gente en la Calle, Hombre misterio, FasoPalabra, entre otros.

A lo largo de su carrera participo en diversos ciclos masivos como el Festival Ciudad Emergente y programas como Bendita Tv de Beto Casella, Más que Fútbol de Matias Martin y Juan Pablo Varsky y Hora de Reír; un clásico de stand up en Televisión.