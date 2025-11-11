Llega a Mar del Plata un nuevo espacio cultural y de entretenimiento para todas las edades

De la mano de Ref Group llega a la ciudad Arena Mar del Plata, un nuevo espacio cultural y de entretenimiento pensado para todas las edades. Estará ubicado en la tradicional esquina de avenida Luro y San Juan, donde funcionará un microestadio, una sala multipropósito y un polo gastronómico.

Reconocida como el principal destino turístico de la Argentina, Mar del Plata contará con este nuevo complejo situado en una de sus entradas más transitadas, en pleno corazón del distrito tecnológico, en el histórico edificio de Los Gallegos.

Arena MDP se proyecta como un nuevo hito en el circuito cultural marplatense, recuperando un clásico comercial de la ciudad bajo una propuesta arquitectónica contemporánea y multifuncional.

El complejo estará emplazado sobre una de las arterias de ingreso más importantes de la ciudad, a solo 50 metros de la estación de tren y la terminal de ómnibus, a 5 minutos del Palacio Municipal, a 10 de las playas más populares y a apenas 20 del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla.

El nuevo espacio, que contará con 6.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, busca convertirse en un punto de encuentro para la cultura, el entretenimiento y la gastronomía.

El microestadio ofrecerá un campo adaptable a diferentes tipos de eventos, plateas y palcos VIP con estacionamiento privado, priorizando la comodidad y la experiencia del público.

Por su parte, las salas multipropósito estarán destinadas a diversas actividades artísticas y culturales, ampliando la agenda de espectáculos y propuestas de la ciudad.

Finalmente, el polo gastronómico, ubicado sobre la avenida Luro, permitirá a los asistentes disfrutar de una experiencia completa en cualquier momento del día, independientemente de la programación de eventos.

En este sector funcionará un moderno Food Court con locales de marcas reconocidas, formato mall y una barra central inspirada en los mejores mercados del mundo. Contará con mesas y barras diseñadas para compartir, combinando estilo, funcionalidad y confort.

El Food Court abrirá todos los días, consolidándose como una nueva propuesta gastronómica para marplatenses y turistas, en un entorno cálido, moderno y seguro.