Llega a la Argentina un barco chino con más de 5.000 autos eléctricos e híbridos

Un barco de gran porte procedente de China, que transporta más de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos, está por arribar al puerto de Zárate en el marco del plan oficial para facilitar la importación de automóviles tecnológicamente avanzados al país. El buque, de la automotriz china BYD, llega en un momento de fuerte apertura del mercado local a nuevas opciones de movilidad.

Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo del Consejo Argentino-Chino, dialogó con el equipo de Creer o reventar y resaltó la importancia de esta llegada como parte de la profundización de los vínculos comerciales entre Argentina y China, destacando que el operativo supone un hito en el intercambio bilateral y en la diversificación de la oferta automotriz local.

"La industria automotriz china se está expandiendo a todo el mundo. En Argentina ya tenemos 12 marcas de autos chinos que funcionan a combustible convencional, pero esta es una marca adicional que pensamos que tendrá gran futuro en nuestro país", expresó.

El navío, identificado como BYD Changzhou, forma parte de una flota de ocho buques de la empresa china que, en conjunto, tienen capacidad para transportar hasta 65.000 unidades por viaje. Este arribo impulsa el cupo anual de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos que pueden ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35 %, siempre que cumplan con determinadas condiciones de precio y características técnicas.

Este régimen especial de importación, establecido por normativa oficial, tiene vigencia hasta 2029 y busca fomentar la presencia de tecnologías de movilidad más sustentables en el mercado argentino, al tiempo que propone condiciones competitivas de precio para los consumidores.