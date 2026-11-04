Llega a la Argentina el primer autotest de VIH

A partir del lunes que viene, será posible en nuestro país hacerse un autotest de VIH. No requerirá extracción de sangre, podrá realizarse tan solo con una muestra de saliva y el resultado estará en 20 minutos.

Se trata de un paso fundamental en las prácticas de prevención, un aspecto que se ha vuelto prioridad en esta problemática. Junto con el de embarazo, es el único autotest que estará disponible en las farmacias, y a diferencia de otras pruebas rápidas conocidas para esta infección, puede ser realizada por la misma persona en su casa.

El nuevo test permite detectar anticuerpos del virus a través de la saliva

El desarrollador original de la tecnología es la empresa estadounidense OraSure. En Argentina, será producido por Laboratorios Richmond. Según informaron, está aprobado por ANMAT y permite detectar anticuerpos del virus en el fluido oral de la boca.

Si bien la mortalidad - de acuerdo a estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) - se redujo en América Latina un 28 por ciento, existe todavía un obstáculo que persiste pese a los avances en tratamientos contra el HIV: el diagnóstico tardío.

Ante esto, la detección temprana entonces se vuelve una respuesta central frente a esto.

Cómo funciona y dónde adquirirlo

* El nuevo OraQuick HIV Self-Test se podrá adquirirse en farmacias y también online a un valor de $27.500 (si bien el precio final podría variar según el canal de comercialización).

Para realizarlo, la persona deberá pasar suavemente el hisopo por la parte exterior de sus encías y colocarlo en un recipiente con solución reveladora. El resultado está entre los 20 y los 45 minutos.

*De acuerdo con los datos técnicos del fabricante, el dispositivo alcanza niveles de sensibilidad y especificidad superiores al 99 por ciento cuando se utiliza correctamente. No obstante, desde Fundación Huésped se encargaron de destacar que no se trata de un diagnóstico. Es decir, si da positivo debe confirmarse mediante estudios de laboratorio en un centro de salud.

*También se aclaró que puede no detectar infecciones de VIH ocurridas en las semanas previas por el llamado “período de ventana”, durante el cual el sistema inmune del cuerpo todavía no reacciona contra la infección viral.

La detección tardía: uno de los principales problemas

Según los últimos datos oficiales, se estima que en Argentina son más de 140 mil las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), aunque un 13 por ciento de ellas lo desconoce.

Por año se notifican un promedio de 5.300 casos nuevos. De ellos, el 49% son considerados “tardíos”, y el 30 % de los diagnósticos se produce en etapas avanzadas de la infección, cuando el sistema inmunológico ya presenta un deterioro importante. Estas estadísticas evidencian que todavía existen dificultades para garantizar un diagnóstico oportuno.

Asimismo, tal como señalan los especialistas en el tema, empezar a tratarse tarde genera un doble problema: para la persona, que demora el inicio de un tratamiento que puede salvar su vida, pero también porque contribuye con el sostenimiento de la epidemia, ya que alguien no tratado puede seguir contagiando. En este sentido, confirmaron desde Richmond que el Programa Nacional de VIH considera incluir el test dentro de su oferta de servicios gratuitos a la población contribuyendo a mejorar los números asociados a esta patología.