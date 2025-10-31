Llega a Buenos Aires la Convención Internacional de Tatuajes

Será realizará el 8 y 9 de noviembre en Jerónimo Salguero 1441 de la Ciudad de Buenos Aires, desde las 10 hasta las 22. Se trata de Skull Fest Art que nuclea artistas pre-seleccionados de más de 15 países. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el organizador del evento que es "una competencia internacional" artística de primera categoría.

“Es la primera edición que hacemos en CABA, tuve dos ediciones en Córdoba que salieron muy bien pero ahora decidimos jugar en las grandes ligas”, señaló.

“Hay cambios culturales que tratamos de referenciar en nuestro evento” dijo Matías Farías que, admite a su vez que “toqué las puertas indicadas”.

“Esto no es sólo tatuajes, hay escultores de primera categoría y hay actividades para los más chicos; es un evento muy familiar”.

Jurados de relevancia internacional como Víctor Portugal, Edgar Márquez, los hermanos Angarita analizarán las obras de más de 200 tatuadores que competirán en 26 categorías distintas.

A su vez, habrá pintores y escultores de gran renombre internacional y actividades en el escenario como sorteos, show musical de tango y baile de pareja, show de dúos acústicos, charla de leyendas del tattoo, concurso de cosplay, mundo pop y mucho más.