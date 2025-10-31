"Llamo a votar a quienes quieran que River sea un club futbolístico, deportivo y social"

El candidato a presidente por el frente River Campeón Deportivo y Social, Daniel Kiper, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, habló sobre las propuestas que él y su espacio promulgan para estar al frente de River Plate.

"Está el modelo que piensan nuestros adversarios, un River corporativo que piensa únicamente en los negocios. Y el nuestro que es un River futbolístico y deportivo, que le habla a la gente. Queremos celebrar títulos y campeonatos, y recuperar los espacios deportivos", expresó.

Kiper criticó la instalación que ha hecho la actual gestión "que ha reemplazado antiguos gimnasios por locales y restaurantes".