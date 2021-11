"Llamar a elecciones con irregularidades es un acto antidemocrático"

"Las elecciones gremiales de APUNSA, de la Universidad Nacional de Salta se vieron interrumpidas en 2020 por la pandemia pandemia. Este año año había que retomarlas pero en tiempo y forma. Las fechas de convocatoria a elecciones deben estar en el marco de legislación de sindicatos nacionales regido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hoy se están llevando a cabo pero con dos irregularidades: no respetan los tiempos administrativos -que hablan de días hábiles- y quienes convocan a elecciones no son las personas que marca la ley. Estamos esperando la resolución del Ministerio de Trabajo. Como lista decidimos no participar hoy en estas elecciones porque son irregulares. La Junta Electoral igualmente habilitó las mesas. Nosotros llevamos hoy un escribano y labramos un acta por supuesto. Quiero destacar que es la primera vez que una mujer, en mi caso, encabeza la lista. Stella Mimesi, candidata de la Lista Azul ante el gremio APUNSA.

