LLA ratificó el cronograma para tratar el Presupuesto 2027

La mesa chica del bloque oficialista en la Cámara de Diputados recibió a algunos de los representantes de los habituales bloques aliados para retomar las conversaciones sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional y el Presupuesto 2027.

En la reunión se ratificó el cronograma del final del período ordinario, es decir lo que queda hasta el 30 de noviembre.

El martes 17 habría firma de dictamen del proyecto de Presupuesto, y el 25 el texto llegaría al recinto en una sesión especial convocada para tal fin.

El miércoles 18, en tanto, se realizaría una sesión con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central -que viene con cambios del Senado-, el Traspaso de la Justicia Laboral al fuero de la Ciudad de Buenos Aires y dos acuerdos internacionales.

Para ese mismo día, el objetivo de La Libertad Avanza es darle media sanción al proyecto sobre Soberanía Nacional, más conocido como ‘Proyecto Malvinas’.

En la reunión de hoy, La Libertad Avanza estuvo representada por el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, y por Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Gisele Castelnuovo; en tanto que de manera virtual, Laura Rodríguez Machado tuvo conversaciones con los bloques aliados.

Mientras se llevaba a cabo el encuentro el Pro confirmó que el oficialismo dio lugar al pedido de prórroga a las leyes 27.263 y 27.686 para continuar la vigencia de los regímenes de promoción automotriz y autopartista.

Entre aliados y dialoguistas participaron Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba del Pro; Pamela Verasay de la Unión Cívica Radical; Gisela Scaglia de Provincias Unidas; Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal; Karina Banfi de Adelante Buenos Aires; y Karina Maureira de La Neuquinidad.

Sin embargo, el epicentro de la reunión fue el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional que tiene como objetivo sancionar a las petroleras que exploten los recursos de la Cuenca Malvinas.

Los integrantes de la oposición dialoguista volvieron a pedir la eliminación del Título VII por considerarlo “una penalización de la expresión”. El reclamo fue escuchado por Paula Taddei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico, presente en el Palacio Legislativo.

Cabe recordar que el capítulo nombrado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales" requiere una mayoría absoluta en el recinto de la Cámara de Diputados -es decir 129 votos afirmativos- y de los presentes en la reunión de hoy, los únicos que ratificaron el acompañamiento fueron los integrantes del Pro.

Este proyecto tiene dictamen desde el 28 de octubre y aún no está definido si será incluido en el temario del 18.

Por otra parte, el Pro confirmó a través de sus redes sociales la incorporación de la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686.

"Esto es beneficioso porque las empresas que fabrican autopartes en el país van a poder sumarse a los beneficios hasta 2032, con devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen", celebraron.

Respecto a los demás pedidos, fuentes consultadas revelaron que hubo acuerdo con los pedidos de regularización de transferencias de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la autorización de operaciones de financiamienti porteño para el CAF; y la reducción del IVA de la avicultura (producción de huevos).

Sobre la reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el oficialismo propuso ir a un acuerdo entre Nación y cada provincia.

El macrismo aceptó; y por último, la publicación de inversiones, plazos y tarifas de obras viales será revisada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.