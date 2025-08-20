Litín Ovejero: “Soy zambero, lo llevo en la sangre y en el corazón”

En La Noche de la Folklórica, el periodista Norberto Passera entrevistó al músico y compositor Litín Ovejero, quien repasó su trayectoria y su vínculo profundo con la samba y el folclore salteño.

Ovejero recordó su reciente versión de Sueño Minero junto al cantante Pol Mun, en la que alterna recitado y canto, y destacó la fuerza de los nuevos intérpretes que emergen en las peñas del norte. “Tengo muchos temas para los cantores jóvenes; me gusta escucharlos y acompañarlos”, señaló.

Aunque reparte su tiempo entre la música y su comercio, Litín sigue componiendo, silbando melodías que luego transforma en canciones. “Uno se cría en la samba, y esa música se lleva en la sangre”, afirmó.

La charla cerró con el recuerdo de Anacleto del viento, pieza que grabó junto a Melania Pérez, a quien definió como “una de las grandes voces de todos los tiempos”.