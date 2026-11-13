Listos para todo: quiénes son los "preppers" y qué elementos no pueden faltar en una mochila de evacuación

Leandro Azzolin, promotor del primer grupo de preparacionismo en Sudamérica e instructor de primeros auxilios, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, sobre esta organización.
"Aplicamos técnicas de preparación preventiva para poder mitigar una situación que se puede dar en la vida, como un despido laboral., en lo humano o quizás una catástrofe. Por ejemplo tener una despensa preparada que te pueda ayudar a mantenerte durante meses, hasta poder reinsertarte", mencionó. "O por una crisis económica, o crisis socio política, que se de, un incendio, o un terremoto. Cualquier desastre que te pueda afectar, en la que puede ser útil el preparacionismo", agregó.
Azzolín advirtió que para arrancar con este tipo de movimiento, es necesario de entrada preparar una mochila de evacuación: " En mi canal de you tube, ya te aconsejo sobre qué es funcional tener listo hasta que el Estado te pueda asistir en una situación de evacuación. Las mochilas tienen que estar preparadas para 5 días de suministro", agregó.