Lisandro López se va de Racing

Lisandro López le puso punto final a su segundo ciclo como jugador de Racing. En conferencia de Prensa el delantero dijo:

“Es un momento muy especial. Estoy acá para anunciar mi salida del club y ponerle fin a mi segunda etapa. Fueron cinco años maravillosos, con momentos buenos y también de los otros. Pero estoy orgulloso de todo lo que dí y quiero darles las gracias”.

“Para mi no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre deje todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo”.

“Siempre dije que yo volvía al club no a retitarme, sino a competir, a dar lo mejor de mi y a cumplir un sueño. Hoy siento que hasta acá llegue, pero al mismo tiempo me siento feliz de haber transitado estos años acá en éste que es el club de mi vida”.

“El balance que hago es súper positivo. Desde volver al club y verlo como lo encontré, hasta ver como creció a lo largo de los años. Tengo la conciencia tranquila y sé que di todo lo que tenía. Por eso no puedo hacer más agradecer”.

“Le vuelvo a agradecer al hincha. Siempre me brindó un cariño enorme. Fue todo para ellos. Nosotros jugamos para la gente y me pone contento que se queden con los buenos recuerdos”.