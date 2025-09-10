Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior

La decisión del presidente Javier Milei fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de sus redes sociales.

Informe: Hernán Mundo.

Lisandro Catalán, quien se desempeñaba hasta ahora como vicejefe de Gabinete del Interior, fue incluido en la flamante Mesa Federal para retomar el diálogo con los gobernadores

La Mesa Federal fue constituida en la mañana del miércoles, según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su cuenta de la red social X.

Además del flamante funcionario, la integran el propio Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

"En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado", afirmó Francos.

Y completó: "Estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".