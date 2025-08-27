Lisandro Almirón: "No pueden soportar que el país se ponga de pie"

El Diputado de la Nación y candidato a Gobernador por La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes conversó con Nicolás Yacoy en Viva la Pepa horas antes del comienzo de la veda electoral de cara a los comicios que tendrán lugar en esa provincia el domingo próximo.

En este marco se refirió al ataque que un grupo de manifestantes llevó a cabo contra el presidente de la Nación en el partido de Lomas de Zamora.