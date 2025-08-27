Lisandro Almirón: "No pueden soportar que el país se ponga de pie"

El Diputado de la Nación y candidato a Gobernador por La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes conversó con Nicolás Yacoy en Viva la Pepa horas antes del comienzo de la veda electoral de cara a los comicios que tendrán lugar en esa provincia el domingo próximo.
En este marco se refirió al ataque que un grupo de manifestantes llevó a cabo contra el presidente de la Nación en el partido de Lomas de Zamora.
"No pueden soportar que el país se ponga de pie, estamos ante la posibilidad de alcanzar el país que queremos la mayoría de los argentinos".
"Le pedimos a los correntinos que apoyen al espacio del presidente con mayor representación en las provincias para poder llevar adelante las políticas de Javier Milei a todo el país".
Etiquetas: Lisandro Almiron, Nicolás Yacoy, Viva la pepa