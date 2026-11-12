Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección argentina hasta 2030

La Asociación del Fútbol Argentino y el entrenador llegaron a un acuerdo por la renovación del contrato de cara a la próxima Copa América y las Eliminatorias del Mundial 2030.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, acompañado por el propio DT, justo antes de la última fecha FIFA que tendrá a la Albiceleste disputando amistosos contra Uruguay, este viernes 13 en la Bombonera y Costa Rica, el martes 17/11 en Córdoba.

La renovación incluye al resto de su cuerpo técnico, pero no a Walter Samuel, quien se lanzará como cabeza de equipo en otro destino.

“Es un día muy especial para la selección argentina y el fútbol argentino. Vamos a anunciar oficialmente la renovación de Lionel Scaloni por el período de 2027 a 2030″, dijo Chiqui Tapia en su introducción.

Por su parte, el entrenador de 48 años reconoció que “estoy con las mismas ganas del primer día, con la misma ilusión”.