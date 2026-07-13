Lionel Scaloni, el DT que lleva a la Selección a una nueva semifinal mundialista

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a poner en primer plano la figura de Lionel Scaloni, el entrenador que condujo al equipo a una de las etapas más exitosas de su historia. Campeón de la Copa América 2021, de la Finalissima 2022 y del Mundial de Qatar 2022, el santafesino continúa ampliando un ciclo que ya ocupa un lugar destacado entre los más importantes del fútbol argentino.

Diego Borinsky, periodista y autor de Scaloni. Biografía oficial, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó las características que explican la vigencia de un proyecto que mantiene a la Argentina entre las principales potencias del fútbol mundial. "Sabe de futbol, que es lo más importante. Si no supiese de futbol se cae como un castillo de naipes", subrayó.

Borinski describió a Scaloni como una persona sensible que ha potenciado esa característica con el tiempo. Reveló que incluso en su entorno familiar bromean sobre su facilidad para emocionarse hasta con los detalles más pequeños de la vida cotidiana.

"En Mallorca me dijo que sus hijos ya lo miran porque llora hasta viendo una película donde un perro está mal", relató el autor. Afirmó que el propio técnico admitió que en su casa suelen apodarlo cariñosamente como "la llorona".

El biógrafo recordó un episodio previo a la final del mundial donde el técnico se vio conmovido por un video de su antigua escuela. "En un momento dijo que quería ser un poco más digno y que lo dejaran ahí", explicó sobre el pudor de Scaloni al llorar.

Borinski también se refirió al cambio de temperamento del Scaloni jugador al actual, recordando su histórico cruce con David Beckham. Señaló que en aquel entonces el argentino era un futbolista "peleador y aguerrido" en el campo de juego.

"Se lo cruzó a Beckham hace poco en un partido del Inter Miami y lo saludó", mencionó el escritor sobre el reencuentro entre ambos. Aclaró que el inglés probablemente no recordaba el incidente y lo reconoció únicamente por su rol como técnico.

Sobre los festejos, el entrevistado observó que Scaloni dejó de gritar los goles con la euforia de sus primeros años como conductor. Destacó que pasó mucho tiempo sin mostrar esa descarga emocional desenfrenada hasta un reciente encuentro.

Borinski resaltó que el seleccionador siempre intenta quitarse méritos para otorgárselos enteramente a sus dirigidos. "Él dice que los protagonistas son ellos y que los que deciden son ellos", manifestó sobre la humilde postura que mantiene el director técnico.

A pesar de esa modestia, el autor sostuvo que el rol del entrenador es fundamental en el éxito del equipo actual. Consideró que el liderazgo de Scaloni ha sido la pieza clave para encarrilar el funcionamiento de la "máquina" argentina.

Finalmente, el periodista concluyó que volver a la biografía permite entender mejor a este líder que parece no envejecer. Aseguró que sus páginas ayudan a comprender la sensibilidad de un hombre que hoy ocupa un lugar central en el fútbol mundial.

La llegada de Scaloni a la Selección estuvo rodeada de interrogantes. Tras la eliminación en el Mundial de Rusia 2018, asumió inicialmente como entrenador interino y debió afrontar cuestionamientos debido a su escasa experiencia como director técnico. Sin embargo, con el paso del tiempo logró consolidar un equipo competitivo y construir uno de los procesos más exitosos de las últimas décadas.