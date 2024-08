Lionel Messi volvió a los entrenamientos con el Inter de Miami 

Luego de la lesión sufrida en los ligamentos de su tobillo derecho tras la final de la Copa América con la selección argentina, Lionel Messi volvió a pisar el campo de juego en el predio del Inter Miami y realizó movimientos a la par del grupo que conduce Gerardo Martino.

En las imágenes de la práctica que se filtraron en redes sociales se lo puede ver a Messi salir al campo con el resto de sus compañeros y, luego, trabajando con el preparador físico en piques cortos sin pelota.

En otras de las escenas, Leo está haciendo ejercicios de coordinación entre conos y trabajos con pelota.

A pesar de la expectativa, no está garantizada su presencia en el próximo partido de Inter Miami en la MLS, como visitante ante Chicago Fire, el sábado 31 de agosto .

Luego de perderse los últimos 12 encuentros con la franquicia estadounidense, Martino brindó una conferencia de prensa el pasado 24 de agosto en la que dio detalles sobre el estado del 10 y su posible regreso a los campos de juego.

“No está entrenando con el grupo, sí ya sale a campo y está trabajando con los preparadores físicos y va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien”, comenzó su relato el el técnico del Inter Miami.

Ante la insistencia de los presentes, el director técnico remarcó que “no hay una fecha estimada, porque ya es empezar a ver cómo se va sintiendo a medida que va sumando entrenamientos en campo”.

No obstante, luego añadió: “No me animaría a decirte en días, pero no es una situación que esté demasiado lejos”.

Según informó la periodista Michelle Kaufman del Miami Herald, la idea del conjunto de Fort Lauderdale es que el ex Barcelona y Paris Saint Germain vuelva a sumar minutos de juego en el partido programado para el 14 de septiembre, ante Philadelphia Union.