Lionel Messi llegó a Rosario con su familia tras la final del Mundial

Lionel Messi regresó este martes a Rosario luego de su participación en el Mundial 2026, donde la Selección Argentina alcanzó el subcampeonato tras caer ante España en la final. El capitán albiceleste llegó a su ciudad natal en un vuelo privado para compartir unos días junto a su familia antes de retomar sus compromisos deportivos.

Ivanna Myszkowski, periodista de Radio Nacional Rosario, dialogó con el equipo de Korol en el aire y describió cómo se vivió en la ciudad la llegada del rosarino. En ese sentido, destacó la expectativa generada entre los vecinos y el reconocimiento que sigue despertando Messi después de una nueva actuación destacada con la camiseta de la Selección.

"Desde las primeras horas del martes se congregaron muchos hinchas que vinieron a hacer su momento de guardia, desde las 3 de la mañana, incluso cuando estaba lloviznando y había temperaturas bajas. Familias enteras se acercaron para poder tener algún tipo de contacto con el capitán de nuestra Selección", expresó.

El avión que trasladó al capitán argentino aterrizó durante la madrugada en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Un importante operativo de seguridad acompañó su arribo y permitió que abandonara rápidamente la terminal para dirigirse a su residencia en la zona de Funes. A pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia, varios simpatizantes se acercaron para intentar saludarlo y expresarle su apoyo.

Messi no regresó junto al resto del plantel que fue recibido en Ezeiza el lunes. Tras la final disputada en Nueva Jersey, permaneció algunas horas más en Estados Unidos antes de emprender viaje hacia Rosario, donde suele pasar sus períodos de descanso junto a su familia.

La llegada del capitán se produjo apenas un día después de que compartiera un mensaje en redes sociales en el que expresó el dolor por la derrota en la final, aunque también destacó el orgullo por el camino recorrido por el equipo durante el torneo. En su publicación, agradeció el apoyo de los argentinos y valoró haber alcanzado una nueva final mundialista.

Rosario mantiene una relación especial con el futbolista más importante de su historia. Cada regreso de Messi a la ciudad genera expectativa entre vecinos y aficionados, que siguen de cerca los movimientos de quien llevó a la Selección a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y volvió a conducirla hasta la final de la Copa del Mundo 2026.