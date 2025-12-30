Lincoln se prepara para su Carnaval Artesanal

Carla Ruiz, en Nunca es tarde, conversó con el presidente de la Asociación del Carnaval de Lincoln de cara a esta festividad popular que se llevará a cabo los días 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero de 2026.

“Trabajamos todo el año para preparar nuestra fiesta, catalogada como uno de los mejores carnavales del país”.

Para Leonardo Micheli, el carnaval de Lincoln “es único y diferente porque tiene varias categorías y propuestas que lo hacen diferente”.

Indicó que es “para todo el público en general, todas las edades y tiene entrada gratuita, además de contar con diferentes espectáculos”.

“Lincoln tiene 136 años de historia” y es considerada Capital Nacional del Carnaval Artesanal.

Por otro lado, se refirió a la reciente inauguración del Museo Municipal de Carnaval “Néstor ‘Toto’ Valfiorani”, un espacio dedicado a resguardar la memoria, el arte y la identidad de su fiesta mayor.