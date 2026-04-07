Limpieza y revisión de calefactores: cuánto cuesta y por qué es clave hacerlo con los primeros fríos

El gasista matriculado y cofundador de Cazafugas Facundo Pacheco, dio recomendaciones a tener en cuenta al equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional con la llegada de los primeros días de frío y a la hora de calentar casas y departamentos.

"Con los primeros fríos empiezan a aparecer accidentes por mala combustión y la producción de monóxido de carbono amenaza. Por lo tanto hay que poner en manos de gasistas matriculados el funcionamiento de las estufas", mencionó. Para asegurarnos que un gasista sea matriculado es necesario contactarnos con las 9 distribuidoras de gas que cuentan con las listas de personas que pueden intervenir y además los mismos gasistas matriculados tienen su credencial que lo certifican.

"En Buenos Aires una inspección puede estar en el orden de los 100 mil pesos, y a partir de ahí saldrá si es que hay que cambiar algún material o hacerle una limpieza al artefacto", agregó.

Sobre los indicios que existen respecto a algún riesgo con las estufas, Pacheco aclaró: "El monóxido de carbono se produce por una mala combustión del gas, y es algo que no podemos oler ni percibir. La llama azul nos dice que la combustión es buena; en cambio si es naranja o amarilla, es un indicador que hay una mala combustión"advirtió.