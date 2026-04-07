Limitar el uso de los celulares en los chicos: ¿cuándo es necesario? y ¿cuáles son las medidas para evitar excesos?

La psicóloga y directora del Centro Terapéutico Integral en diálogo con el equipo de Korol en el Aire por Radio Nacional habló del uso de los celulares en la infancia y explicó cuáles son los límites para una buena educación con las nuevas tecnologías.

"Hay que saber qué pasa en la cabeza de cada chico mientras se utilizan los celulares en edades tempranas. Primero es importante que cada uno elija lo que pasa adentro de nuestras casas, pero se necesita equilibrio y flexibilidad con nuestras decisiones. No podemos ir en contra de y ser disruptivos de forma agresiva en el uso del celular de nuestros hijos", mencionó.

Pedace explicó que para ciertas edades, como por ejemplo lo 15 años, ya es necesario confiar en nuestros hijos: "Comprendo que estamos en una generación en la que no podemos prohibir, porque si lo hacemos, luego se genera un mal deseo de eso que se prohibe".

La especialista dijo que en la primera infancia el aprendizaje tiene un costado emocional y vincular: "El problema está cuando descanso en el uso del celular en los primeros años. Y pienso que no le va a traer ninguna consecuencia, cuando sí hay riesgos claros para niños chicos y menores de 12 años".