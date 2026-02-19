Liliana Parodi y el turismo en la tercera edad: “Desde que soy una persona “Silver” estoy fascinada”

La productora, empresaria y escritora, habló con Nora Briozzo sobre los cambios de hábito no sólo en el turismo sino en la forma de vida, en los consumos y en la vida cotidiana de millones de personas consideradas “la generación silver”, generación plateada.

“La gran mayoría de la humanidad está viendo cómo aumenta su expectativa de vida y eso es espectacular”.

"Tenemos que tener un propósito, para muchos es viajar, algunos lo tienen en lo económico, otros lo enfocan en diversas actividades, físicas, culturales, etc".