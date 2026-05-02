Lilián Saba y Anabella Zoch, invitadas de lujo de “Soy Nacional”

En su programa número 436, la cantante y conductora recibió dos visitas vinculadas a la música, que es la gran protagonista siempre.

Por un lado, nos visitó la pianista y compositora argentina Lilián Saba, que también es bailarina, y nos habló de su Benito Suarez natal, de sus inicios en la música y de la influencia que tuvo con Manolo Juarez.

“Yo quería seguir composición, me gustaba bailar pero quería ser coreógrafa”. “A través de la guitarra aprendí la armonía funcional, con la guitarra aprendí muchas cosas”.

Al mismo tiempo, nos adelantó todo sobre su presentación el 8 de mayo a las 21 horas en la Biblioteca Café, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, "Soy Nacional" recibió a la cantautora y maestra de canto, Anabella Zoch, que estuvo siete años con su programa "Mujer país" en la emisora pública.

En la charla con Sandra Mihanovich, dio detalles de “Con el corazón de siempre”, show que presentará el 15 de mayo a las 21 horas en el Club Social Cambalache.

“Estoy con mi fase compositora, cantar las canciones, que las canten otros. La mitad de mi repertorio la escribo con Peteco” Carabajal.