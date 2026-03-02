Lilí Gardés, del tango clásico al neotango

La cantante y compositora Lilí Gardés visitó los estudios de RAE para presentar su tercer disco, Mis otros yo, en la emisión en español conducida por Juan Sixto.

Durante la entrevista, compartió detalles de un trabajo que la acerca a las músicas del mundo sin dejar de ser profundamente argentina y contemporánea.

El álbum, según destacó junto a su equipo, “se inscribe entre el neotango progresivo y el world beat”, y se expande hacia una fusión de lenguajes que integran tango, pop, ritmos latinos y diversas formas de la música popular.

También propone climas modernos, con referencias a la electrónica alemana pionera de los años 70, armonías de raíz jazzística y contrapuntos de tradición clásica.

Lilí Gardés presentará Mis otros yo el miércoles 4 de marzo a las 20.30 en el Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543), en un espectáculo con fuerte impronta performática.