Ligia Piro: una artista que se renueva constantemente entre el escenario y el compromiso materno

La artista, también formará parte de la grilla que ofrece el Festival Internacional de Música Bariloche e integrará la agenda de cierre, previsto para el domingo 28, en el reconocido Camping Musical.

En esta charla exclusiva con Radio Nacional, la cantante y actriz, habló sobre su presentación en el FIMBA, su nueva producción con ritmos de Rock, parte de su recorrido musical y el compromiso con tres hijos adolescentes. “Me vuelven un poco loca, pero trato de estar muy presente…”, haciendo mención a la vez que, de niña, sus padres “”eran muy laburadores pero vivían viajando y además estaban separados. Mis abuelas me enseñaron la vida”.

Vale recordar que Ligia Piro es hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro (fallecido hace dos meses). Por otra parte, al hablar de la selección de ritmos o canciones para interpretar, dijo que primero debe conmoverse, por la historia, la melodía o porque se busca a un autor en particular.

“Las canciones llegan a mí por algo. Algunas llegan por casualidad, pero la música me transforma y al artista, en el escenario, lo hace entrar en trance. Lo que busco es hacerlo parte de mí”.

Ligia Piro nació en Buenos Aires. Estudió canto en el Conservatorio Nacional de Música López Buchardo con los maestros Roberto Britos y África De Retes.

Se formó como actriz en la escuela de Teatro de Agustín Alezzo y comenzó su carrera artística combinando ambas artes escénicas.

Creó su propio sello GatoPop Records y además realizó trabajos en cine y televisión.

Recibió el Premio Konex 2005 como Mejor Intérprete Solista de Jazz, condujo el programa de TV «Clasicos del Tasso» que gano el Martin Fierro de Cable en 2017 y el Premio FundTV en 2018, entre otros reconocimientos.