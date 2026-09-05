Ligia Piro, de visita en Soy Nacional

La cantante y conductora hizo un balance del programa especial por los 10 años del programa celebrado en el Auditorio de Radio Nacional con la presencia de artistas y público.
“Todo fue celebración y compartir, todos pares en el escenario, compartiendo y disfrutando”, dijo Sandra Mihanovich.
En esta edición, Soy Nacional recibió la visita de la cantante y actriz Ligia Piro que estuvo acompañada por parte de la banda Abrazo Animal, Fernando Botti y Rodrigo Agudelo.
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En la charla, conversaron sobre el nuevo trabajo Supernova, que tendrá temas estreno y clásicos, el 10 de octubre en La Trastienda, en el barrio porteño de San Telmo.
“Vamos a hacer jazz, bossa, cosas folclóricas. Agradeciendo el paso del tiempo y a la gente que me sigue y viene”.
“Por mi cronología pondría el jazz. Es la música que me fascinó desde el comienzo y es un disparador de libertad absoluta para poder absorber y querer escuchar otros géneros”.