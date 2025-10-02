Lichi presenta Cocoliche en Niceto Club y celebra el rock argentino post pandemia

En Las horas oscuras (Nacional Rock 93.7), conducido por Leo Acevedo, el invitado fue Lichi, músico y creador de Cocoliche, su segundo disco.

El artista habló de su vínculo con el rock nacional, su origen en Rafaela y su desarrollo en la escena rosarina, donde encontró un microclima musical vibrante. “Siempre tuve claro que hago rock argentino, heredero de Charly, Spinetta y Sui Generis”, señaló.

Lichi también recordó la anécdota viral de “Canina Angelina”, la perra de Gendarmería que lo marcó en un viaje en micro y cómo su experiencia en streaming y redes complementa su camino artístico.

El domingo 5 de octubre a las 20 horas presentará Cocoliche en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA) con apertura de JUHOCH, y luego un after party con DJ sets de Benito Cerati, Bebé Azul, Lucio y Santi Axis. Además, adelantó su versión de Montaña Roja de La Renga, que lanzará como simple.