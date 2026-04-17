¿La inteligencia artificial viene a desplazarnos? ¿A quitarnos el trabajo? ¿O viene a aumentar -como nunca antes- las capacidades que nos hacen humanos? Lo humano y lo artificial ya no compiten, sino que se integran. Pensar, crear y decidir ya no es una tarea individual, sino un proceso compartido con máquinas inteligentes.

Por este tema, el Ceo y fundador de Rocking data, Fredi Vivas, en diálogo con 100% Nora, dijo que "el libro Generación IA, la potencia de la alianza humana con la inteligencia artificial tiene mucho trabajo. Es una investigación que me llevó mucho tiempo y está planteado para que no se desactualice en pocos meses. Apunta a una reflexión más profunda porque ha madurado la relación humana con la IA".

Vivas, además, agregó que "la IA es una gran revolución, al nivel de la imprensa, al nivel de Internet o de los celulares".

Fredi Vivas es autor de Cómo piensan las máquinas, Invisible y ¿Cómo piensan las máquinas?, ingeniero en Sistemas, especializado en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos además de ser Profesor de la Universidad de San Andrés.

Generación IA, la potencia de la alianza humana con la inteligencia artificial, es una guía para entender cómo la inteligencia artificial aumenta las capacidades humanas y se convierte en una verdadera aliada.