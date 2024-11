Libro dedicato ai 100 anni dell'ambasciata italiana

Durante la celebrazione dei 100 anni dell'ambasciata italiana in Argentina è stato presentato un libro che racconta la storia della sede diplomatica e del palazzo che la ospita (Palazzo Alvear), dalla sua costruzione fino alla sua designazione. Il libro, si legge in una nota dell'ambasciata, è il "risultato di un’accurata ricerca ed esplora l’architettura, l’arredamento e le personalità che hanno fatto parte della ricca storia del Palazzo". Con fotografie dettagliate, prosegue la nota, il libro celebra l’ambasciata d’Italia, un emblema dei profondi legami che uniscono Italia e Argentina.

Il volume, dal titolo "L’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires – Il libro dei 100 anni", è disponibile in formato digitale sul sito web della missione diplomatica e può essere scaricato gratuitamente da chiunque. Alcune foto significative contenute nel libro sono anche esibite nella mostra fotografica pubblica del Palazzo Alvear, esposta sul perimetro esterno dell’ambasciata d’Italia, sia su via Billinghurst che su Avenida del Libertador. Si tratta di una mostra aperta al pubblico e accessibile ai passanti. Clicca QUI per scaricare il libro.