Liberaron a los jujeños acusados por retuitear contra el gobernador

La justicia de Jujuy ordenó la liberación de Nahuel Morandini y Roque Villegas, ambos acusados por replicar en sus redes sociales un chiste ofensivo sobre el gobernador Gerardo Morales y su familia.

El fin de la prisión preventiva fue confirmada a la prensa por el abogado de uno de los acusados, Doctor Marcos Aldazabal, tras la audiencia que se realizó en el Ministerio Publico de la Acusación.

En Mañanas de Verano conversaron con Roque Villegas, unos de los detenidos y ahora liberado, para conocer la historia y como continua la acusación.

El ciudadano jujeño explicó el momento de la detención “quiero dejar en claro que el procedimiento donde nunca vino la policía a mi domicilio para hacer efectiva mi detención y me secuestraron llegando a mi casa y luego me llevaron a un lugar que incluso ellos tampoco sabían” y agregó “yo vi un video que ya estaba circulando varios días y nunca tomé el apunte al mismo donde veo en Tik Tok compartí el video a mi Facebook y me acusaron de compartir en mis redes las publicaciones de otros”.

