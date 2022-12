Liberaron a la mujer que abortó en Cañada de Gómez

La joven criminalizada por un aborto tardío quedó en libertad tras un mes presa. Daiana Araya, integrante de la Colectiva Lesbo Trans Feminista, denunció en Nacional Rosario Fontanarrosa que a la mujer "se la juzgó por pobre" y que "ella hoy tiene miedo de salir a la calle" por lo público que se hizo el caso.

En contacto con La siesta jugada (13 a 15 hs.), la militante aseguró que "se hizo una interpretación del Código Penal que no es acorde a los tratados internacionales de derechos humanos", y que "esa interpretación no es inocente, sino con una mirada antiderechos y clasista". Además, agregó que "lo grave de todo esto es que no sólo se dijo en un tribunal, sino también públicamente, en todos los medios", en referencia a las declaraciones de la fiscal Gabriela Lescano.