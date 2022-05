Ley VIH: “se están poniendo obstáculos para no contar con el quórum”

Mirta Balcón, presidenta de la Fundación Convivir lamentó las trabas que intenta establecer la oposición al tratamiento de la Ley VIH que por cuarta vez tiene tratamiento en las comisiones del Senado. “Desde todas las organizaciones vamos a salir a plantear que se esta poniendo obstáculos para no contar con el quórum de mañana, hay una parte de la ley que genera controversia que es la parte de las jubilaciones excepcionales, por el envejecimiento prematuro que implica por ejemplo la necesidad de vacunarnos contra la gripe, una persona con VIH corre los mismos riesgos de enfermedades e infecciones que una persona de 80. Se solicita un régimen excepcional de 30 años de aporte y 10 años de tratamiento retroviral como mínimo, porque la toma de medicamentos tiene consecuencias”.

No obstante, Balcón puso en valor el proceso de construcción que ha tenido el proyecto y la necesidad de que pueda llegar al Senado en las próximas semanas. “Estamos muy emocionados porque por fin estamos en camino a que pase al Senado. El proyecto de ley tiene una mirada abarcativa, abarca dimensiones respecto a derechos de las mujeres que no estaban contempladas antes porque la ley inicial responde a necesidades de contexto. De un pronóstico de vida limitado, respondía a las necesidades específicas del acceso a la salud y la medicación. Pero con los años las personas que llevamos tomando medicamentos unos 25 años esto trae aparejado otras consecuencias, vivimos las consecuencias de un envejecimiento prematuro. Aún a nivel social tenemos gente que asocia al Sida, a la muerte al contagio. Hay limitaciones para vivir una vida plena con las necesidades satisfechas. Por ejemplo se aborda lo que sucede con una mujer durante el parto, durante el proceso de envejecimiento. Se incorporan también medicamentos pediátricos, ahora son tratados con los mismos medicamentos que los adultos. Se incorpora la producción de medicamentos nacionales. Esto genera menos costos a nivel nacional. Se habla de una comisión nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis, que sea interministerial, no solo necesitamos al Ministerio de Salud”.

Conduce: Natalia Castro