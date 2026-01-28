Ley Penal Juvenil: "Queremos que se trate el delito juvenil de otra manera"

El Congreso nacional avanza en el debate de un proyecto de Ley Penal Juvenil que propone modificar el régimen vigente e incluye la baja de la edad de imputabilidad, una iniciativa que genera discusiones políticas y jurídicas.

Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por Córdoba y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó que la propuesta busca dejar atrás un marco normativo desactualizado para avanzar hacia un sistema acorde a estándares jurídicos modernos.

"Actualmente tenemos una ley vetusta, vieja y antigua, que tiene 13 artículos; y lo cambiamos por un régimen completo y multidisciplinario que va a tener más de 50 artículos para el abordaje de la política criminal juvenil o en conflicto con la ley penal", dijo Rodríguez Machado.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo plantea la necesidad de reformular el sistema penal juvenil, con el objetivo de establecer reglas claras, garantías procesales y mecanismos de intervención temprana frente a delitos cometidos por menores. La iniciativa se apoya en modelos comparados y recomendaciones internacionales.

"Neurólogos, psiquiatras, médicos han indicado que de los 13 años en adelante los menores son conscientes que sus actos están en conflicto con la ley penal. Ellos tienen lo que para el derecho penal se llama 'discernimiento' y 'voluntad' de cometerlo, que son las dos bases si te permiten definir si una persona es imputable", dijo.

En ese marco, diputada manifestó: "Estamos a full porque hay que lograr este cambio histórico, que permita abordar la delincuencia juvenil en la Argentina". "Queremos que se trate el delito juvenil de otra manera", finalizó.