Ley hojarasca: “Buscamos hacer una cultura del ordenamiento normativo”

Así lo afirmó el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, en diálogo con Nico Yacoy y su equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional.

Cacace explicó que avanza el “proyecto hojarasca” o de “derogación de legislación obsoleta que genera un gran costo para la ciudadanía”.

“Cuando algo cayó en desuso pero la norma está vigente, es un peligro para el ciudadano pero también genera un gran conflicto para la administración”, advirtió el funcionario.

Según Cacace, “el digesto lo había intentado ordenar pero quedó en un limbo” y el objetivo de la ley hojarasca es “tratar de aclarar cuáles son las leyes vigentes”.

“Buscamos hacer una cultura del ordenamiento normativo”, enfatizó, y aclaró que “muchas de las normas que se derogan son de gobiernos de facto”.