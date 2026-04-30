Ley de Salud Mental: "Queremos dar el mensaje adecuado y modificar lo que no resultó"

La Presidente de la Comisión de Legislación General del Senado Nadia Márquez en diálogo con el equipo de Nicoy Yacoy por Radio Nacional, se refirió al debate para modificar la ley de salud mental que se dio ayer en una reunión plenaria de dos Comisiones: la de Salud y la de Legislación Nacional.

"Tuvimos la exposición del Ejecutivo, en que se explicó todos los fundamentos y modificaciones que se quieren hacer a la presente ley, y las dificultades que trajo a la práctica en distintas situaciones de la Salud Mental. Fue muy bueno y productivo, y tuvimos un espacio de diálogo con el resto de diputados y senadores", dijo.

Márquez mencionó que Neuquén es la segunda provincia en los índices de consumo de cocaína: "Queremos dar el mensaje adecuado. Años atrás, el ministerio de Salud de la provincia decía "Si vas a consumir, cuidate"". El mensaje que hay que dar es otro: ""No consumas, las drogas hacen mal. No arranques con el porro, porque después se termina consumiendo otras cosas"".

"Esta ley intenta facilitarle un poco la vida a los argentinos y hacer un cambio que nos piden a gritos. Sacar la prohibición de que no se abran nuevos centros para la salud mental", agregó.