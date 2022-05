Ley de respuesta integral al VIH:"Yo creo que la ley nos atraviesa a todes" 

DESCARGAR

En Bajo el mismo sol hablamos con Lucas Fauno, activista, periodista, puto, marica, persona viviendo con VIH y capricorniano, sobre el dictamen del proyecto de ley de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, TBC e ITS. Además reflexionamos sobre los prejuicios que se tienen sobre el VIH: "Si en argentina viven 140mil personas con VIH, por qué en general no conocemos ninguna? Hay un contexto de prejuicio y violencia que nos obliga a no decirlo."

A Lucas le llegan muchas historias de personas que viven con VIH y sufren violencias a diario: "Yo salgo a marchar porque me faltan mis compañeros, porque nos faltan derechos". Fauno además habló de lo que se vivió en la sesión de diputados: "Ayer, en la sesión, un diputado dijo que el tratamiento de VIH no debería estar cubierto en las prepagas. El tratamiento de VIH es impagable. Eso que están diciendo es una condena a muerte basada en el prejuicio, y esas voces están entre nuestros diputados".

Lucas Fauno, junto con Jon Amarillo, es autor del cómic humorístico “El Bicho y Yo”, que ilustra la realidad del VIH y de quienes conviven con él. Sobre la ley Fauno opinó: "Yo creo que con la ley va cambiar nuestro acceso a los derechos humanos. Es una ley por la que tiene que estar toda la sociedad bregando. Nos atraviesa a todes."

En relación a desmitificar lo que se piensa del VIH Lucas Fauno dijo: "Una persona indetectable no transmite el virus en una relación sexual, es decir: indetectable es igual a intransmisible. Entender que una persona VHI positiva indetectable no transmite el virus."

