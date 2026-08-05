Ley de inviolabilidad de la propiedad privada: “Este proyecto no cambia nada la soberanía nacional”

La diputada nacional Carmen Álvarez Rivero habló con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Durante la entrevista, sostuvo que la iniciativa busca reforzar un principio consagrado por la Constitución y brindar mayor seguridad jurídica para atraer inversiones.

“La propiedad es un principio constitucional. La Constitución no dice que es conveniente o importante, dice que la propiedad es inviolable”, remarcó la legisladora, al destacar que esa garantía alcanza tanto a los bienes de particulares como a los del Estado.

Álvarez Rivero explicó que el proyecto no modifica la soberanía sobre el territorio nacional y señaló que el límite del 25% de tierras rurales en manos extranjeras se mantiene muy por encima de los niveles actuales.

“Este proyecto no cambia nada la soberanía nacional, cambia el dueño de alguna propiedad”, afirmó.

Además, sostuvo que la iniciativa busca dar respuesta a situaciones como las ocupaciones ilegales y establecer criterios más claros para las expropiaciones.

En ese sentido, remarcó que nadie invierte donde no hay respeto por la propiedad privada y donde no hay seguridad jurídica. “Esas son las reglas mínimas que necesitamos para que vengan inversiones”, destacó.

La diputada también consideró que un marco de mayor previsibilidad favorecerá la llegada de capitales y el desarrollo de proyectos productivos en distintas provincias del país.

Durante el programa también se entrevistó sobre este tema a la senadora nacional por Neuquén por La Libertad Avanza Nadia Márquez, quien manifestó que los cambios hechos dentro de la Ley de Tierras, fueron trabajados como búsqueda de un diálogo por parte del gobierno nacional. "Es normal en el marco de buscar consensos y es parte del trabajo", dijo.