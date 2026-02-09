Ley de Inocencia Fiscal: "Me parece bien el cambio filosófico de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario"

El economista Gustavo "Lacha" Lazzari en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional opinó a favor de la Ley de Inocencia Fiscal y advirtió algunos puntos que podrían mejorar "sobre la marcha".

"Me parece muy bien el cambio filosófico de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso en la cuestión fiscal, era al revés, eso generaba más conflicto, más evasión e informalidad. Lo único que habría que revisar es que eso se circunscribe a los que aceptan el nuevo régimen de Ganancias Simplificadas", advirtió. Y agregó: "Es una buena invitación, a la que le metiste un pero. Aunque creo ue se va a arreglar en breve".