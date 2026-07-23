Ley de Inocencia Fiscal II: "Amplía el universo de contribuyentes y robustece más sus derechos"

Así lo aseguró el tributarista César Litvin en diálogo con Nico Yacoy del programa Primer Round de Radio Nacional, al ser consultado sobre las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal anunciadas este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“La ley de inocencia fiscal que fue aprobada el año pasado restableció parte de los derechos que fueron perdiendo los contribuyentes en la relación con el fisco”, recordó Litvin.

Según el tributarista, “dentro de la ley se creó un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias optativo que no significa que va a pagar menos sino que va a tener algunos beneficios”.

“Ahora es más cómodo para el contribuyente, se bloquean los reclamos del fisco hacia atrás y se pueden exteriorizar fondos sin consecuencias ni costos”, amplió.

Para Litvin, “la versión anunciada ayer mejora de manera sustancial los derechos del contribuyente”.

“Amplía el universo de contribuyentes al eliminar los topes de ingresos y patrimonio, mucha más gente va a poder entrar; otorga más tranquilidad a los que se adhieran; e invierte la carga de la prueba que antes estaba a cargo del contribuyente: ahora es el fisco el que tiene que probar las discrepancias”, detalló.

En definitiva, consideró, “amplía el universo de contribuyentes y robustece más los derechos de los contribuyentes ante cualquier conflicto con el fisco”.