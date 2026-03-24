Ley de Glaciares: "Los que dicen que nos vamos a quedar sin agua no tienen certeza técnica y buscan causar impresión"

Fabio Casarín, geólogo, abogado y especialista en energía, petróleo y minería, dialogó con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round y se refirió a la reforma de la Ley de Glaciares, al analizar la normativa vigente y señalar que la actual presenta limitaciones técnicas derivadas de su enfoque generalista.

"Con la Ley de Glaciares pasaríamos de un modelo de prohibición geográfica absoluta a un modelo de certeza técnica hídrica", subrayó.

La legislación sancionada en 2010 establece restricciones a la actividad en zonas glaciares y periglaciares, prohibiendo las actividades productivas de manera uniforme, sin distinguir las particularidades geológicas y glaciológicas de cada zona.

"Los que dicen que nos vamos a quedar sin agua no tienen certeza técnica de lo que dicen y buscan causar impresión en el público que no conoce estos temas", expresó Casarín.

En ese sentido, el especialista sostuvo que "más que una reforma es una aclaración de algunos aspectos", ya que "la modificación de la ley va a un modelo donde se dé certezas en decir si realmente ciertas zonas tienen un aporte hídrico relevante a las cuencas, eso es lo que no sabemos". Además, manifestó que "está en juego el desarrollo productivo de las provincias y del país".