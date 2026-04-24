Ley de glaciares: “Lo que se hizo fue adecuar términos muy ambiguos”

Así lo explicó Guillermo Pensado, presidente de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras, en diálogo con Nico Yacoy y equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“El paradigma principal, la preservación de los glaciares, no se cambió, lo único que se hizo fue adecuar términos muy ambiguos, difíciles de definir”, aseguró Pensado, en referencia a la nueva ley de glaciares, que el Gobierno promulgó este viernes.

Según el empresario, “lo más importante de esta adecuación es la federalización del desarrollo social y económico”.

“Estamos en un cambio paradigmático de país, ayudando a nivelar la tabla de crecimiento social y económico, lo cual no implica que no cuidemos el medioambiente”, consideró.

Y explicó que “había una ley que determinaba qué podían hacer las provincias cordilleranas sin un verdadero sustento técnico”.

“La industria minera, como la petrolera, no elige donde instalarse y lleva desarrollo social y económico a sectores que otras industrias no”, señaló.

Y pidió entender el problema con “una visión más holística” y “aprovechar la posibilidad que nos está dando el país”.