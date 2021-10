Ley de etiquetado: “Muchos no quieren que tomemos la decisión de elegir”

Hugo Yasky, diputado nacional (Frente de Todos – Buenos Aires) y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se refirió a la sesión donde se trataría la ley de etiquetado frontal y otros temas, la cual no pudo desarrollarse ya que la oposición no asistió, en la que también sería la primera sesión presencial en su totalidad.

“Había tres proyectos principales para tratar”, lamentó Yasky ante la imposibilidad de sesionar en la Cámara baja este martes, ya que la oposición no concurrió. “Es inexplicable que la oposición, que mayoritariamente había acompañado las reuniones de comisión de los tres proyectos, haya estado ausente impidiendo que se pudiera proceder a la votación”, expresó el legislador.

Yasqky también admitió ante Ronda Federal que hay grandes compañías monopólicas que no quieren que haya una ley de etiquetado frontal. “La familia argentina debe tener acceso a una cultura de la información y al ver una etiqueta negra tomar la decisión de si adquiere o no el producto, y hay muchos que no quieren que tomemos esa decisión”, advirtió.